Perché Casellati non vuole dibattere sulla presunta trattativa Lega-Russia

wired

(Di venerdì 12 luglio 2019) Maria Elisabetta Alberti(Foto: Roberto Monaldo/LaPresse) Le vicende di questi giorni sulle presunte trattative frae faccendieri russi per garantirsi ricchi finanziamenti del Cremlino al Carroccio tramite giri di postati a forniture di petrolio, riportate alla luce dall’audio di Buzzfeed ma già esposte nel dettaglio da diverse inchieste dell’Espresso e da due libri firmati da giornalisti di quel settimanale mesi fa, proiettano al centro della scena il Parlamento italiano. Già, proprio quel Parlamento che fuori da ogni progetto organico di riforma istituzionale sarà presto messo a dieta di ben 345 parlamentari: secondo la terza lettura di una legge costituzionale approvata ieri al Senato – manca il quarto e ultimo passaggio alla Camera di settembre – i deputati diventeranno 400 dagli attuali 630 e i senatori 200 dagli attuali 315. Si restringono gli spazi di ...

e_llaw1 : RT @ma_desimone: La Casellati, persona 'imparziale', aveva rigettato le interpellanze del PD perché ' in Senato non si parla di pettegolez… - GdAltoAdige : @Pres_Casellati sono ancora #pettegolezzi? Perché a noi sinceramente non sembrano per niente pettegolezzi, siamo da… - BorderKeroro : RT @Angelo_Castaldi: Negata l'ammissibilità delle interrogazioni PD 'perché il Senato non può essere luogo del dibattito sui pettegolezzi g… -