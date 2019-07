Per i papponisti De Laurentiis deve pagare di più gli acquisti e liberare gratis i

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ogni anno la solita storia, dicono i. E hanno ragione loro. Come l’anno scorso c’era chi volevail buon Hamsik, quest’anno c’è chi storce il naso dinanzi alle valutazioni che il presidente del Napoli fa dei propri giocatori. “Inglese a 30? Ma è pazzo”. Al contempo, ci si lamenta che il pretenzioso Presidente non vada a Madrid da Perez dicendo “Tu devi vendere James. Lui se ne vuole andare. Tu mi chiedi 45 milioni e io te ne do 50 perché sono un signore e ti vedo in difficoltà”. Il cuore partenopeo. Invece il cinismo romano di Aurelio, che ha pure la società con i conti a posto, ci costringe ogni estate a sopportare questa umiliante telenovela, fatta di trattative al ribasso per acquistare e cessioni imposte a peso d’oro. Comportamenti da pezzente risagliuto che offendono la nota generosità della Città. Ne ...

