Per gli 80 anni di Mirafiori | lanciata la linea per la 500 elettrica

Il magistrato Luca Palamara è stato sospeso dal Consiglio SuPeriore della Magistratura a causa dell’indagine Per corruzione che lo riguarda : Il magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della Magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), è stato sospeso dal CSM a causa dell’indagine per corruzione in corso contro di lui. La

Alle 17 in diretta con EuroLive : riPercorriamo tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni : Siamo alla fine di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo ecco un appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia del nostro Luca Forte parleremo delle ultime novità e delle storie più ...

Tagli di capelli Per l'estate : il caschetto - il bob e il weet look : In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli: in particolare le grandi protagoniste sono le chiome medio-corte. Questi hairstyle sono perfetti per le donne di ogni età: di seguito le ultime proposte a riguardo, per non passare mai inosservate. Nuove chiome Le capigliature più gettonate in questa stagione estiva sono le lunghezze medie: quindi via libera con il bob e il caschetto. Per quanto riguarda la tonalità, su queste ...

Spiaggiamento dei capodogli : ruolo fondamentale di studiosi Unime Per la ricerca delle cause : Una drammatica escalation dai contorni ancora incerti. Il fenomeno degli spiaggiamenti dei capodogli conta ad oggi tre capodogli spiaggiati e due avvistamenti di carcasse in mare. Per la ricerca delle cause un ruolo fondamentale è stato ricoperto dall’equipe di studiosi del Museo della Fauna dell’Università di Messina, la notizia è stata ripresa dai media di tutto il mondo, diffusa da Greenpeace e dal WWF. Il gruppo di ricercatori composto dal ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Riparte il concorso Per i presidi - 12 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il consiglio di stato ha annullato la sentenza del Tar: il concorso dei presidi Riparte, 12 luglio 2019,

Lunacomplottisti - Perché più di uno crede alla pagliacciata? : Recentemente, uno dei blogger del Fatto Quotidiano, Ivo Mej, ha pubblicato un post in cui sosteneva che nessuno è mai stato sulla Luna e che era tutta la storia degli allunaggi era solo una messa in scena. Questo ha generato molte reazioni: è intervenuto lo sbufalatore in capo, Paolo Attivissimo e molti altri, alcuni dei quali hanno sostenuto che Il Fatto non avrebbe dovuto pubblicare questo post. E’ dovuto intervenire il direttore Peter Gomez ...

Per i papponisti De Laurentiis deve pagare di più gli acquisti e liberare gratis i calciatori del Napoli : Ogni anno la solita storia, dicono i papponisti. E hanno ragione loro. Come l’anno scorso c’era chi voleva liberare gratis il buon Hamsik, quest’anno c’è chi storce il naso dinanzi alle valutazioni che il presidente del Napoli fa dei propri giocatori. “Inglese a 30? Ma è pazzo”. Al contempo, ci si lamenta che il pretenzioso Presidente non vada a Madrid da Perez dicendo “Tu devi vendere James. Lui se ne ...

L’assistente Personale che migliora la precisione dei tiratori : Osservandolo in azione appoggiato su un treppiede somiglia a un proiettore, invece sarà il nuovo oggetto del desiderio dei tiratori a volo, perché lo Xero S1 di Garmin consente di migliorare la qualità degli allenamenti. Il motivo è semplice: è in grado di offrire un feedback in tempo reale dopo ogni colpo, sfruttando il radar di bordo e una intelligenza artificiale per fornire informazioni dettagliate sulla singola prestazione (dalla distanza ...

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 luglio : settimana top Per Cancro e Capricorno : Durante la settimana dal 15 al 21 luglio 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove transita anche Nettuno. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Urano nel segno del Toro ed anche Giove che stazionerà in Sagittario. Marte sarà in Leone mentre il Sole, Venere ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Attriti amorosi per l'Ariete Ariete: amore 'flop'. Tante le dissonanze planetarie in onda durante ...

Piovono soldi in autostrada : portavalori Perde migliaia di dollari e gli automobilisti reagiscono così. Le immagini : Ci troviamo ad Atlanta, lungo l’autostrada 285. Intorno alle 20, orario in cui il traffico già normalemente è consistente, le auto si fanno strada a fatica. E il motivo è piuttosto insolito: un portavalori ha perso tra i 100 e i 170 mila dollari. Così gli automobilisti si sono fermati a raccogliere le banconote. La polizia, sulla propria pagina Facebook, ha avvertito: “Si tratta di un furto, quei soldi vanno restituiti”. ...

Tecnologia : arriva in Italia il 5G Per connessioni veloci negli stadi - nelle fabbriche e negli edifici [DETTAGLI] : Il 5G outdoor è appena stato lanciato in alcune città Italiane, ma la sua evoluzione ‘In-Building’ a onde millimetriche per connessioni veloci all’interno di edifici, fabbriche, stadi… è già realtà ed è stata sviluppata in Italia dall’americana JMA Teko grazie al lavoro di giovani ingegneri dell’Università di Bologna. Questa soluzione è stata presentata durante un evento al quale hanno partecipato il Presidente della Regione Emilia-Romagna ...

Dettagli sulla vicenda delle api del Monte Athos : Perché le immagini sacre restano intatte : Sta girando nuovamente oggi 12 luglio una serie di immagini riguardanti le famosi api del Monte Athos in Grecia, al punto da alimentare ancora una volta una bufala con connotazioni religiosi. In parte come abbiamo riscontrato pochi giorni fa a proposito di Sea Watch 3, come potrete notare dal nostro articolo. Cerchiamo di capire bene questa storia, considerando il fatto che l'immagine ad inizio articolo sta girando moltissimo sui social e ...

Concorso Per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

EsasPerati da attacchi di orsi e lupi - gli agricoltori scendono in piazza : “Sono già oltre un migliaio gli agricoltori e gli allevatori scesi per la prima volta in città da malghe e pascoli di montagna per far conoscere le drammatiche storie di paura e danni provocati dall’orso M49 e dai lupi, spesso ibridi, che stringono d’assedio abitazioni, famiglie, campi e allevamenti facendo strage di pecore, capre, vitelli, asini, devastando stalle ed alveari e minacciando la sicurezza delle persone“: ...