Per Fratelli d’Italia i gay sono come i pedofili e i necrofili

(Di venerdì 12 luglio 2019) Bufera in Emilia Romagna, dove si discute la legge contro l'omofobia: un emendamento presentato dad'Italia ha fatto saltare sulla sedia il Partito Democratico. "comunque incompatibili con la presente legge orientamenti sessuali quali: laa, laa, la zoofilia". È il contenuto della proposta di modifica avanzata da Michele Facci, capogruppo did'Italia in Regione. L'emendamento ha fatto scattare la denuncia del dem Sergio Lo Giudice: "Mi vergogno di questa gente che scrive cialtronerie gravemente offensive"."In questo modo – ha spiegato l'ex senatore del Pd – si insinua il presupposto che gli omossessuali siano a rischio rispetto allo squallido elenco proposto da Facci e questo è inaccettabile. C'è la volontà di denigrare in modo violento una parte della popolazione – ha proseguito – Il paragone con laa è infamante.d'Italia mostra poi una sciatteria e ignoranza rispetto all'orientamento sessuale. Laa non è un orientamento sessuale".