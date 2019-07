Pentathlon | Mondiali Junior 2019 | Jean Baptiste Mourcia è oro nella prova individuale

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : tre azzurrini in finale - tre azzurrine in top ten nella scherma : A Drzonkow, in Polonia, si sono svolte oggi le qualificazioni maschili dei Mondiali di Pentathlon , che hanno visto passare all’atto conclusivo tre azzurrini dei quattro ai astri di partenza: avanti dal Gruppo A Giorgio Michel, 15° ed ultimo degli atleti qualificati direttamente alla finale mentre dal Gruppo B ottime prestazioni di Giorgio Malan, terzo, e Matteo Cicinelli, quinto. Non ce l’ha fatta purtroppo Stefano Frezza, 23° nel ...

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : tutte qualificate alla finale della gara individuale le 4 atlete azzurre : Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni in vista della prova individuale femminile dei Mondiali juniores 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. tutte le nostre atlete al via, Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro), infatti, si sono classificate in maniera decisamente brillante in vista della finale che si ...