Pedopornografia | arrestato a Chicago il rapper americano R Kelly

Il cantante R Kelly arrestato per sfruttamento sessuale e Pedopornografia : È stato arrestato a Chicago dalle autorità federali americane nella serata dell’11 luglio il rapper e cantante R Kelly. L’uomo dovrà comparire in tribunale e rispondere di 13 capi d’accusa, fra i quali compaiono anche pedopornografia, sfruttamento sessuale e intralcio alla giustizia. Sul musicista pendono anche diverse altre accuse di molestie sessuali aggravate: in febbraio era già stato arrestato in seguito a dieci denunce ...

R. Kelly arrestato per Pedopornografia : R. Kelly, celebre rapper d'America, è stato arrestato nella notte con la pesantissima accusa di adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia. Dopo essere stato accusato da 4 donne di abusi sessuali, tre delle quali minorenni all'epoca dei fatti, il cantante e produttore è finito dietro le sbarre, come reso noto dall’ufficio del procuratore di Chicago. Kelly era libero su cauzione. A breve dovrebbe essere trasferito a ...

Usa - il rapper R. Kelly arrestato per pedofilia e Pedopornografia : Il rapper americano R. Kelly è stato arrestato ieri notte a Chicago con le accuse di adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia. Il cantante 52enne star della musica R’n’b era libero su cauzione per un precedente caso, sempre nello Stato dell’Illinois, di sospetti abusi sessuali su quattro donne, tre delle quali erano minorenni all’epoca dei fatti. L'articolo Usa, il rapper R. Kelly arrestato per pedofilia e ...

R. Kelly è stato arrestato con accuse di Pedopornografia - adescamento di una minorenne e intralcio della Giustizia : Il cantante e produttore statunitense R. Kelly è stato arrestato giovedì sera a Chicago con accuse che comprendono pedopornografia, adescamento di una minorenne e intralcio della Giustizia. La notizia è stata data dall’ufficio del procuratore di Chicago, che ha detto

Lodi : Pedopornografia - un uomo arrestato per violenza e corruzione di minore : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un uomo, un italiano 40enne, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Lodi con le accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale, corruzione di minorenne e altri reati. Alle 12 nella sala stampa del comando provinciale dei ca