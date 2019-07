Pd | domani Zingaretti lancia riforma partito | tensioni su modifica Statuto Adnkronos 2

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos : Roma, 12 lug. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – La parola chiave è ‘apertura’. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che Nicola Zingaretti sta portando avanti e di cui parlerà domani all’assemblea nazionale all’Ergife. Una sfida doppia per ‘aprire’ il Pd. All’interno con la riforma dello Statuto che si lega anche ...

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Anche ‘Sempre Avanti’, l’area che fa capo a Roberto Giachetti, è contraria alla separazione dei ruoli. “La nostra posizione è sempre la stessa. Siamo in minoranza -dice Luciano Nobili- perchè la pensiamo diversamente. Abbiamo fatto un congresso cercando di far emergere questo grande pericolo per la nostra idea di partito Democratico: la coincidenza tra il segretario e il candidato premier è il Dna del ...

Zingaretti tenta di evitare la spaccatura nel Pd sulla Libia. domani la resa dei conti tra la linea Gentiloni-Minniti e quella dissidente di Orfini : sulla posizione favorevole o contraria al rinnovo della missione militare in Libia, in molti dentro al Partito democratico stanno giocando a nascondino, in vista del voto previsto in settimana (probabilmente mercoledì mattina) a Montecitorio. Rapporti politici e personali tra i dirigenti, una inquietudine diffusa tra gli elettori di sinistra rispetto alla linea Gentiloni-Minniti, prese di posizione precedenti da sconfessare: sono numerosi ...