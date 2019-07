Pallanuoto | Universiadi 2019 | Quinto posto del Giappone Domani la semifinale

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 15-7. Azzurre in finale per l’oro contro l’Ungheria : Grande successo in semifinale per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le Azzurre annichiliscono il Canada, sconfitto per 15-7, e domani affronteranno per l’oro l’Ungheria, vincente ai rigori sulla Russia. Per le Azzurre, oggi avanti già 11-3 a metà gara, triplette di Gottardo, Ranalli e Cocchiere, doppiette di Repetto e Centanni e gol di Millo e Borg. TABELLINO Italia-Canada 15-7 Italia: Sparano, Ioannou, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : assegnato il nono posto. Domani Italia-Canada vale la finalissima : Cresce l’attesa per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: in semifinale le azzurre Domani affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi assegnato il nono posto alla Francia sulla Repubblica Ceca, mentre sempre Domani Giappone-Australia varrà il quinto posto ed USA-Cina il settimo. RISULTATI Finale 9° posto (oggi) Repubblica Ceca-Francia 10-22 Semifinali 5° posto (oggi) Giappone-USA ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 12-8. Venerdì sfida al Canada in semifinale : Successo nei quarti di finale oggi per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le azzurre battono il Giappone per 12-8 scavando il solco decisivo nel corso del secondo periodo, chiuso con il parziale di 5-1. Venerdì nelle semifinali le azzurre affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi triplette di Cocchiere e Gottardo, doppietta di Ranalli e reti di Ioannou, Millo, Di Claudio e ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Francia-Italia 9-15. Azzurri in semifinale contro la Russia : Netta vittoria per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli Azzurri battono la Francia per 15-9 nei quarti di finale in una gara nella quale hanno progressivamente aumentato il gap con la selezione transalpina ed ora affronteranno la Russia in semifinale. Dall’altra parte del tabellone l’altra semifinale sarà USA-Ungheria. Nel match odierno spicca il poker di Cannella, al quale si aggiungono le triplette di Alesiani e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica! Nella Pallanuoto doppia semifinale - nel volley le azzurre volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.28 BASKET – L’Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Uniti Nella finale femminile. 21.25 volley – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l’Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l’atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno ...

GIAPPONE ITALIA Pallanuoto FEMMINILE/ Risultato : comincia il match - Universiadi 2019 - : Diretta GIAPPONE ITALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO FEMMINILE, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a Pallanuoto e volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la Pallanuoto. Oro per Folorunso nei 400m ostacoli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.53 NUOTO – Prossimo appuntamento di giornata la finale dei 400 metri femminili. Al via la nostra Linda Caponi 18.51 ATLETICA – Mentre prosegue la gara di giavellotto, il prossimo appuntamento sarà la finale dei 1500 metri maschili senza azzurri al via 18.49 ATLETICA – Davvero clamorosa la vittoria di Folorunso che ha annichilito le rivali ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la Pallanuoto. Iniziano le finali di nuoto e atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per il bronzo del torneo femminile. 18:24 nuoto – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la Pallanuoto. Tra poco atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : completato il quadro delle qualificate ai quarti. Domani Italia-Francia : Giornata di riposo per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli azzurri torneranno in acqua Domani nei quarti di finale contro la Francia. Definite le ultime due selezioni ad entrare tra le migliori otto con i successi di Giappone ed Australia. Le due squadre sconfitte oggi, Gran Bretagna e Corea del Sud, torneranno in acqua giovedì per contendersi il nono posto finale. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Gran Bretagna-Giappone ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...