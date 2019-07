Pallanuoto femminile | Universiadi 2019 | Italia-Canada 15-7 Azzurre in finale per l’oro

DIRETTA/ Italia Canada Pallanuoto femminile - risultato finale 15-7 - : decisivi 2 set : DIRETTA Italia Canada: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, semifinale per le Universiadi 2019 di Napoli.

Diretta/ Italia Canada Pallanuoto femminile - 10-3 - streaming video : azzurre a valanga : Diretta Italia Canada: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, semifinale per le Universiadi 2019 di Napoli.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone e le possibili avversarie del Setterosa. Serve vincere il girone per evitare gli Usa : Mancano ormai meno di 48 ore al via: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il domenica 14 per esaurirsi venerdì 26, nella prima fase il Setterosa è inserito nel girone D con Giappone, Cina ed Australia. Il regolamento del torneo è molto semplice: le sedici squadre sono state divise in quattro gironi all’italiana da quattro formazioni ciascuno, le prime ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le favorite. Stati Uniti in pole-position - il Setterosa sogna la finale : Un paio di giorni e si comincia: a Gwangju scatta il Mondiale per quanto riguarda la Pallanuoto femminile. Appuntamento importante ovviamente in chiave medaglie, ma anche per i pass verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tante le squadre attrezzate per far bene: tra le donne il livello va sempre più in crescendo e molte compagini sembrano essere pronte a cercare il podio. Andiamo a scoprire le favorite per questa manifestazione iridata. Una squadra ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : assegnato il nono posto. Domani Italia-Canada vale la finalissima : Cresce l’attesa per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: in semifinale le azzurre Domani affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi assegnato il nono posto alla Francia sulla Repubblica Ceca, mentre sempre Domani Giappone-Australia varrà il quinto posto ed USA-Cina il settimo. RISULTATI Finale 9° posto (oggi) Repubblica Ceca-Francia 10-22 Semifinali 5° posto (oggi) Giappone-USA ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 12-8. Venerdì sfida al Canada in semifinale : Successo nei quarti di finale oggi per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le azzurre battono il Giappone per 12-8 scavando il solco decisivo nel corso del secondo periodo, chiuso con il parziale di 5-1. Venerdì nelle semifinali le azzurre affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi triplette di Cocchiere e Gottardo, doppietta di Ranalli e reti di Ioannou, Millo, Di Claudio e ...

GIAPPONE ITALIA Pallanuoto FEMMINILE/ Risultato : comincia il match - Universiadi 2019 - : Diretta GIAPPONE ITALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO FEMMINILE, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

Giappone Italia Pallanuoto femminile - Universiadi 2019/ Risultato : match decisivo : Diretta Giappone Italia: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Fondamentale il primo posto per l’accesso ai quarti di finale : Poco più di tre giorni ed inizia la manifestazione iridata di Pallanuoto femminile: domenica infatti in programma la prima giornata dei Mondiali di Gwangju. In Sud Corea c’è il top a livello internazionale: una competizione attesissima perché mette in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Presente ovviamente anche il Setterosa che si è ben distinto di recente alla World League e si presenta in terra asiatica come una delle favorite ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Setterosa : un mix di giovani ed esperte : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: soltanto 2/13 dell’Italia sono diversi rispetto alla rassegna continentale dello scorso anno. Dentro Giulia Viacava ed Izabella Chiappini, fuori Arianna Gragnolati e Sara Dario. Di seguito l’elenco completo delle 13 convocate dal CT Fabio Conti: Elisa Queirolo: capitan Queirolo ha ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming : I Mondiali di Pallanuoto femminile si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Setterosa. ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...