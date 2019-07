scuolainforma

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ilè sito presso i locali predisposti dalla Provincia Regionale di, una realtà nata alla fine dell’anno scolastico 2003/2004. Infatti, talenasce da un’idea del Liceo classicoche è divenuto SMART nel 2012. Una realtà fiore all’occhiello per l’istituto scolastico palermitano, prova di come le materie scientifiche possano essere valorizzate anche all’interno di una scuola in cui le materie essenziali sono di norma quelle umanistiche. Un’istituzione andata avanti grazie anche al contributo delle docenti fondatrici, che ora si ritrovano senza l’opportunità di poter più contribuire allo sviluppo del, la decisionedel liceoLe docenti fondatrici del, oggi tutte in pensione, hanno sempre offerto la loro disponibilità per lo sviluppo di ...

scuolainforma : Palermo, Museo Garibaldi: la disposizione della nuova dirigente - Maremonti6 : RT @sicilianews24: Mostra al Museo Pitrè di Palermo su Santa Rosalia e il culto in città - - AdamartArt : @Alex58Gv - Chiostro di Santa Maria Nuova della Basilica Cattedrale, Monreale (PA) - Castello della Zisa, Palermo -… -