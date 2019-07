Palermo | 395° Festino di Santa Rosalia | tutto pronto per la notte del 14 luglio 3

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) (AdnKronos) – Il carro farà la sua prima sosta davanti la Cattedrale dove si esibirà la compagnia Transe Express, per la prima volta nel cast artistico del, con la performance aerea ‘Lacher de violons’. Un dialogo tra cielo e terra che coinvolgerà venti artisti, dove la potenza delle percussioni incontrerà la delicatezza di un quartetto d’archi e di una voce lirica. Il corteo sarà accompagnato dalla compagnia Trans Express fino ad un certo punto e poi dagli Ottomani animati e dai tamburinai della famiglia Auccello.Ai Quattro Canti, prima del tradizionale omaggio floreale che vedrà salire il sindaco Leoluca Orlando sul carro e invocareper proteggere la città, la Fura dels Baus presenterà, in prima nazionale, un’altra performance aerea. In quest’occasione, il carro, in omaggio alle quattro sante presenti ai vertici dei ...

