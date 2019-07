OUKITEL Y4800 si cimenta in un confronto fotografico con Redmi Note 7

OUKITEL Y4800 rinnova la sfida a Redmi Note 7 Pro in nuovi video : OUKITEL Y4800 rinnova la propria sfida a Redmi Note 7 Pro, in un video hands-on e in un test di autonomia, dimostrando di poter reggere il confronto. L'articolo OUKITEL Y4800 rinnova la sfida a Redmi Note 7 Pro in nuovi video proviene da TuttoAndroid.