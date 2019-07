Orario di lavoro flessibile | modalità | richiesta e benefici Ecco cosa sapere

Sorpreso a guardare la tv durante l'Orario di lavoro - custode minaccia il suicidio : Roberto Chifari Il sindaco di Messina vuole licenziare il custode. Ma l'uomo minaccia il suicidio per non perdere il posto di lavoro A Messina il sindaco Cateno De Luca ha deciso di beccare i furbetti. L'ultimo in ordine di tempo è il custode di un centro sportivo. L'uomo invece di controllare chi entrava o usciva dall'immobile di proprietà comunale stava guardando la tv che si era portato da casa. Una volta scoperto, l'uomo ha fatto ...

E se la partita di calcetto fosse considerato nell'Orario di lavoro? : La partita di calcio con i colleghi o con clienti organizzata dalla propria azienda va considerata come parte del lavoro e dà diritto al riposo nelle 12 ore successive e a veder trattati come incidenti sul lavoro eventuali infortuni: è destinata a creare un precedente in Spagna la sentenza della sezione di Vigo del Tribunale supremo. La pronuncia, di cui ha dato notizia La Voz de Galicia, conferma quella analoga della Audencia ...

Cartellino obbligatorio per tutti : "Orario di lavoro deve essere misurabile per legge" : tutti gli Stati Ue "devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema oggettivo per misurare l'orario di...