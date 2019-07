Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia in raduno ad Alassio - 14 azzurre convocate : La Nazionale Italiana di Volley femminile è pronta per incominciare il cammino di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Le azzurre se la dovranno vedere contro Olanda, Belgio, Kenya: soltanto la vincitrice del raggruppamento staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Dopo la deludente Final Six della Nations League, le ragazze del CT Davide ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il regolamento completo : Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle gare dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il computo complessivo del Bel Paese. L’obiettivo è, dunque, quello di ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I pass olimpici in palio nelle singole gare : Venerdì cominciano i Mondiali di Tuffi a Gwangju e sarà una tappa fondamentale per i Tuffi nella corsa alle Olimpiadi di Toky0 2020. Andiamo ad analizzare proprio i criteri di qualificazione all’evento olimpico. PROGRAMMA gare – In totale sono previste otto gare durante i Giochi olimpici di Tokyo 2020 4 Individuali: 3 metri uomini e donne, piattaforma uomini e donne 4 Sincro: 3 metri uomini e donne, piattaforma uomini e ...

Volley - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : l’Italia si prepara con 4 amichevoli. Calendario - avversari - programma e orari : Manca un mese esatto al torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. L’Italia, attualmente in collegiale a Civitanova, andrà a caccia del pass per la rassegna a cinque cerchi: gli azzurri dovranno vincere il girone che comprende Serbia, Camerun e Australia. La battaglia campale contro gli slavi sarà verosimilmente decisiva nella lotta per un posto nel Sol ...

Ciclismo - Test Event Olimpiadi Tokyo 2020 : quattro azzurri in gara il 21 luglio - c’è Formolo col tricolore : Domenica 21 luglio si disputerà un Test Event a Tokyo, proprio sulle strade che ospiteranno le Olimpiadi 2020 tra poco più di un anno. Il circuito a cinque cerchi sarà durissimo, con tante salite che metteranno a dura prova tutti i partecipanti: un tracciato estremamente selettivo e adatto agli scalatori, le medaglie finiranno al collo di alcuni big del movimento internazionale. Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, ha ...

