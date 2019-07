Olimpiadi | ma non solo | dal golf al tennis | l’Italia diventa patria dei grandi eventi

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi : Sala - ‘apertura a San Siro promessa - difficile non mantenerla’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – E’ difficile che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 non sia organizzata allo stadio di San Siro, come previsto dalla proposta delle città assegnatarie, Milano e Cortina. “Questa è una promessa nel dossier e credo sia difficile non mantenerla”, osserva il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una cerimonia, alla luce del progetto sul nuovo stadio delle ...

Calcio femminile - l’Italia può ancora qualificarsi alle Olimpiadi 2020? Malagò : “Parleremo con Infantino - c’è un non rispetto delle regole” : L’avventura iridata della Nazionale italiana di Calcio femminile è finita con tutti gli onori del caso: i quarti di finale raggiunti e una promozione ottima della compagine in termine di gioco e di visibilità sono stati i tratti caratterizzanti dell’esperienza delle ragazze di Milena Bertolini. Lo stop imposto contro l’Olanda ha poi avuto una conseguenza importante sulla qualificazione olimpica, dal momento che le migliori tre ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Bartosz Kurek non giocherà con la Polonia! Wilfredo Leon schierato come opposto? : Bartosz Kurek non giocherà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’opposto della Polonia, MVP agli ultimi trionfali Mondiali, non potrà difendere i colori della sua Nazionale nel weekend più importante dell’anno: dal 9 all’11 agosto i biancorossi scenderanno in campo a Gdansk per affrontare Francia, Slovenia e Tunisia. I ragazzi di Vital Heynen dovranno però fare a meno del fortissimo attaccante appena ...

Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso una striscia dedicata alla politia dalla matita di Marco "Makkox" D'Ambrosio

Non solo Olimpiadi - la Val di Fiemme ospiterà i Campionati Europei OCR 2020 [FOTO e DETTAGLI] : Adesso è ufficiale: si terrà in Italia la V edizione degli OCR European Championships e sarà la Val di Fiemme in Trentino lo splendido scenario della massima competizione continentale di corse a ostacoli. Dall’11 al 14 giugno 2020 atleti da tutta Europa si incontreranno nel suggestivo territorio dolomitico dall’indiscussa vocazione sportiva, che sarà anche sede delle discipline nordiche alle Olimpiadi Invernali 2026, per sfidarsi alla conquista ...

Le Olimpiadi ci ricordano che l’Italia vincente non è compatibile con il governo : Il più solido piacere di questa vita, diceva Giacomo Leopardi, è il piacer vano delle illusioni, e come ogni buona illusione l’assegnazione delle Olimpiadi invernali all’Italia ha acceso una qualche forma di speranza, e di piacer vano, sulla possibilità che il nostro paese, nonostante tutto, possa d

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...

Olimpiadi 2026 - il post (poi rimosso) dei grillini lombardi che esultano per Milano Appendino : «Non mi pento» : Il post, che esaltava l’assegnazione come una vittoria del governo, è stato poi rimosso. Ma anche Salvini nel 2014 attaccava Renzi per la candidatura olimpica (ma si trattava di Roma 2024)

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessuno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Olimpiadi invernali 2026 - Renzi ne ha per tutti : “Salvini non ha idee - va a convenienza. E sul M5S…” : L’ex premier ha attaccato duramente Salvini e il Movimento 5 Stelle, salvo poi applaudire l’operato di Giovanni Malagò Ieri è stato il momento della soddisfazione e del trionfo, oggi quello delle polemiche e delle frecciatine, per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. La politica sa bene come utilizzare a proprio vantaggio l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026, sfruttando ...

Olimpiadi : Prc Veneto - oggi non abbiamo nulla da festeggiare (2) : (AdnKronos) - "Il Veneto, la nostra montagna, hanno bisogno di altro piuttosto che di grandi eventi, che lasciano pochi soldi nel territorio, nelle tasche dei soliti noti, e che non risolvono le cause strutturali dell'abbandono delle popolazioni nelle aree marginali, e molto spesso hanno come ricadu

Olimpiadi : Prc Veneto - oggi non abbiamo nulla da festeggiare : Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - "Con grande enfasi e con piena soddisfazione bipartisan è stata accolta dal Cio la proposta di tenere le Olimpiadi invernali 2026 A Cortina e Milano. La soddisfazione è grande per Zaia come per Sala. Tutto il Palazzo della politica festeggia a reti unificate, president

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “I Giochi in casa sono un sogno - non vedo l’ora. Venuta fuori la vera Italia” : Michela Moioli ha esultato insieme a tutta la delegazione italiana che oggi era presente a Losanna, le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina e la Campionessa Olimpica di snowboard ha potuto festeggiare in maniera sfrenata con tutti i suoi compagni di avventura. L’azzurra ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Abbiamo portato un po’ di divertimento rispetto alla solita routine ...