Oggi non parlo di scienza né di Pechino | ma delle mie prigioni

Omicidio nel FOggiano : strangola la fidanzata ma non ricorda l'accaduto : Ha confessato di aver strangolato la fidanzata ma ha un ricordo confuso di quanto accaduto nell’appartamento di via Rodi a San Severo (FG), Francesco D’Angelo, il 37enne fermato con l’accusa di Omicidio nei confronti della fidanzata Roberta Perillo di 32 anni.L’uomo è stato interrogato nella tarda serata di ieri dal pubblico ministero Alessio Marangelli della procura di Foggia al quale ha più volte ribadito ...

Juve - MOggi : 'Non ci sono dubbi che de Ligt sarà il rinforzo per il reparto difensivo' : Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero, ha trattato nel suo editoriale per Libero il mercato in entrata ed in uscita della Juventus. In primo luogo l'ex dirigente ha preso in esame l'affare Matthijs de Ligt ancora in corso: la mancata conclusione è dovuta alle richieste esorbitanti dell'Ajax, società detentrice del cartellino del centrale difensivo. Gli olandesi pretenderebbero 75 milioni di euro, ma l'opinionista è sicuro che la ...

FOggia - nuovo blitz a Borgo Mezzanone : demolito il 25% delle baracche. I pm : ‘Abitanti del ghetto vittime di caporalato’ : Dopo quasi tre mesi dalle ultime operazioni di abbattimento, tornano le ruspe a Borgo Mezzanone, l’agglomerato abusivo accanto al Cara, il Centro richiedenti asilo, a pochi chilometri da Foggia. Nella giornata di giovedì 11 luglio sono state demolite trentacinque baracche abusive del ghetto dove vivono circa 1500 migranti. Con l’intervento di oggi è stato abbattuto circa il 25% delle baracche presenti nel ghetto. Tra le baracche al centro ...

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘così’. E non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...

Napoli - la rivolta dei detenuti di POggioreale : «Non è un carcere ma una sala mortuaria» : Le proteste e le rivolte nel carcere di Poggioreale sono diventate frequenti. Alla base di tutto ci sarebbe il sovraffollamento delle celle e le richieste del supporto sanitario. Tutti argomenti di...

Instagram down - non funziona/ Foto - log-in : mappa disservizi - ultime notizie Oggi - : Instagram è down nel mondo e in Italia. Cosa non funziona? I servizi avanzati Foto, log-in e i plugin di terze parti. ultime notizie di oggi 8 luglio 2019

Il bando del concorso Regione Campania per 10.000 posti Oggi 8 luglio : link Gazzetta e non solo : Quando esce il bando per il concorso Regione Campania per 10.000 nuovi posti di lavoro e dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla selezione pubblica senza precedenti per numero di potenziali assunzioni messi in campo? Proprio oggi 8 luglio, secondo quanto affermato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ogni informazione sarà servita senza più ulteriori ritardi. Ecco dunque una pratica guida su dove cercare i ...

FOggia - non ha le chiavi di casa e tenta di calarsi dal terrazzo : muore una donna : Una bruttissima tragedia si è verificata sabato scorso, 6 luglio, a San Paolo di Civitate, nel Foggiano, dove una donna poco più che 40enne, Teresa Pappadopola, questo il nome della vittima, è precipitata dal terzo piano di uno stabile situato in via Borsellino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, pare che la donna, sabato sera, avesse dimenticato le chiavi di casa all'interno dell'appartamento, per cui una volta arrivata di ...

Marotta : «Oggi escludo Icardi alla Juve - non ci sono le minime condizioni» : Marotta protagonista anche nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter. Marotta ha risposto alla domanda su Icardi alla Juventus Al momento lo escludo perché non ci sono le minime condizioni. Bisogna trovare una società che possa soddisfare le esigenze del calciatore, prioritarie a tutto resto. Ma al momento della Juventus neanche l’ombra. Sulla scelta di escludere Nainggolan e ...

MotoGP - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per la gara. Cielo coperto - ma non ci sarà piOggia : A dispetto di un warm up bagnato per la Moto3 e con pista che andava via via asciugandosi, con umido per Moto2 e MotoGP, la gara del GP di Germania della classe regina sarà sull’asciutto: le previsioni meteo sul Sachsenring danno infatti possibilità pressoché nulle di precipitazioni per le ore 14.00, al momento dello spegnimento dei semafori. La temperatura sarà attorno ai 15°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : risultati di Oggi (6 luglio) e classifiche. Italia sconfitta dal Giappone - non basta Nicoletti : Brutto passo falso per l’Italia nel torneo di Volley femminile valido per le Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli le azzurre sono state sconfitte dal Giappone per 3-1 (25-21; 22-25; 26-24; 26-24): un ko inatteso per le ragazze di coach Paglialunga visto che ieri avevano schiantato gli USA con un sonoro 3-0. Il match odierno è risultato molto equilibrato, le asiatiche hanno messo in difficoltà le padrone di casa che non sono riuscite a ...

Nicolò Scalfi non eliminato a Caduta Libera/ Il campione è ancora salvo ma Oggi... : Nicolò Scalfi a Caduta Libera: non eliminato nella puntata di oggi 5 luglio. Smentita l'indiscrezione: è tra i campioni più longevi dei quiz italiani.

Oggi il battesimo di Archie - sudditi delusi : Meghan ed Harry vogliono una cerimonia segretissima. E la regina non ci sarà : Il giorno del battesimo del piccolo Archie è arrivato. La cerimonia sarà molto riservata, a dispetto delle presunte manie di grandezza di Meghan Markle. Fanno ancora discutere la...