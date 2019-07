Nuova tassa soggiorno a Modica | Cna plaude dopo il rinvio

Modica - Nuova tassa di soggiorno rinviata ad Ottobre : Al via dal primo Ottobre a Modica la nuova tassa di soggiorno . La Giunta Municipale ha deliberato per lo slittamento delle nuove tariffe

L’entrata in vigore della Nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020 : L’entrata in vigore della nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020 . Lo ha deciso il comune di Venezia a causa di problemi tecnici legati alla riscossione del nuovo contributo: dovranno pagarlo tutti i turisti che

Prelievo contanti cassette di sicurezza : Nuova tassa in arrivo - l’importo : Prelievo contanti cassette di sicurezza: nuova tassa in arrivo, l’importo Prossimo obiettivo del governo: evitare la sanzione Ue da 3,5 miliardi per eccessivo sforamento del debito pubblico. Come fare? Le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, per il momento, si sono attenuate. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato chiaro: il core della prossima manovra fiscale sarà quello di abbassare la pressione fiscale. Per diminuire il ...