Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna | temporali in arrivo

Meteo - Nuova Allerta Estofex : sarà un Sabato estremo con grandine - alluvioni lampo e tornado al Nord/Est : Allerta Meteo – sarà un Sabato 6 luglio di forte maltempo al Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha già emesso i suoi avvisi. In particolare, l’Allerta è di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera e parti della Francia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, raffiche di vento da forti a distruttive, nubifragi e sul Nord-Est italiano e la Slovenia occidentale anche per una maggiore minaccia ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - Nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Maltempo - Nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - Nuova Allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per Nuova ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...

Forte sisma di magnitudo 7.7 in Papua Nuova Guinea : revocata allerta tsunami : Un potentissimo sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter è stato registrato oggi, martedì 14 maggio 2019, alle 22:58 (ora locale), poco al largo delle coste della Papua Nuova Guinea. Secondo l'Usgs americano il violento terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 45 chilometri a nordest rispetto alla città di Kokopo, fra il mare di Bismark e le Isole Salomone. L'evento avrebbe avuto un ipocentro molto superficiale, individuato a soli 10 ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani Nuova criticità arancione : In Emilia Romagna nuova Allerta ‘arancione’ per criticità idraulica fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 15 maggio. Se le previsioni Meteo indicano una pausa nelle piogge, resta lento il deflusso dei corsi d’acqua soprattutto in Romagna, dove ieri il Montone ha rotto gli argini e invaso l’abitato di Villafranca (Forlì-Cesena) e dove, per effettuare gli interventi necessari, è stato interrotto il tratto di autostrada A14 tra ...

Tsunami - scatta l’allerta per Papua Nuova Guinea e Isole Salomone. Registrato sisma di magnitudo 7.7 : Il centro di monitoraggio Usa del Pacifico ha diramato un’allerta Tsunami per la Papua Nuova Guinea e le Isole Salomone. “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di Tsunami sono possibili lungo le coste entro i 1.000km dall’epicentro del sisma”, riferisce l’allerta dopo il terremoto di magnitudo 7.7 Registrato nell’area. L'articolo Tsunami, scatta l’allerta per Papua Nuova Guinea e Isole Salomone. Registrato sisma di ...

Terremoto in Papua Nuova Guinea e isole Salomone di magnitudo 7.7 : allerta Tsunami : Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.7 ha fato scattare l'allarme Tsunami in in Papua Nuova Guinea e isole Salomone. Lo ha reso noto il centro di monitoraggio Usa del Pacifico "sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di Tsunami sono possibili lungo le coste entro i 1.000 km dall'epicentro del sisma".Continua a leggere