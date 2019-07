Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di sabato 13 luglio Tutti gli

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Seconda giornata aidi, in scena a Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale di Patrizia Giallombardo schiererà i suoi assi, ovvero Linda Cerruti nella finale del solo tecnico (ore 12.00) e alle 04.00 italiane Giorgio Minisini e Manila Flamini faranno il loro esordio nella specialità che ha regalato loro l’oro a Budapest due anni fa. Vi è quindi tanta curiosità circa le prestazioni dei nostri portacolori. Di seguito ildettagliato di domani con gli azzurri in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Glisono italiani (in Corea del Sud sono avanti sette ore rispetto a noi).e tv di13gli italiani in gara1304.00 preliminari duo misto tecnico ...

zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecni… - zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecni… - sportface2016 : #Nuoto sincronizzato | #Cerruti-#Ferro in finale nel duo tecnico #Gwangju2019 -