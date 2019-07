Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | Linda Cerruti sesta dopo la qualifica nel singolo

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Si sono aperti idi Gwangju per ilcon ladelfemminile, che vedrà la finale nella giornata di domani. Come da pronostico a chiudere in prima posizione è stata la russa Svetlana Kolesnichenko con 94.1126. E’ lei la super favorita per la medaglia d’oro, ma ci sarà grande battaglia per le altre posizioni sul podio. Dietro a Kolesnichenko c’è grande lotta. Per ora al secondo posto ha chiuso Ona la spagnola Carbonell con un punteggio totale di 91.8259. Vicinissime alla nuotatrice iberica ci sono la giapponese Yukiko Inui (91.7284) e l’ucraina Marta Fiedina (90.6797). Per le medaglie sembra esserci una lotta a quattro. Quinta posizione per la canadese Jacqueline Simoneau (89.1527), che ha preceduto. Una buona gara dell’azzurra, che ha chiuso con il punteggio totale di 87.8093: i giudici le hanno ...

