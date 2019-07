Non sono i rubli | è il controllo dei russi quello che preoccupa l’Ue

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho avuto buone risposte - ma Non sono soddisfatto al 100%” : Vincenzo Nibali aspettava con ansia la sesta tappa del Tour de France 2019, l’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles doveva fornire delle risposte importanti alla Squalo che doveva capire il suo reale stato di forma e le sue vere velleità in questa Grande Boucle. Il siciliano ha pagato una cinquantina di secondi di distacco da Geraint Thomas (il migliore dei big), tutti persi nell’ultimo chilometro sullo sterrato con rampe ...

De Luca : “Ci sono centrosinistra - centrodestra e gli sfessati. Sicurezza? Chi la chiede Non sempre è carogna o fascista” : “Non esiste la politica. Esistono nomi e cognomi. Esistono il centrodestra, il centrosinistra e gli sfessati, che sono quelli per i quali molti di voi hanno votato. Pentitevi“. E’ la battuta sarcastica del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al convegno “Mezzogiorno questione nazionale. Quali scelte per lo sviluppo e le infrastrutture?”, promosso a Napoli dalla ...

Matteo Salvini : "La nave Alex ha dimostrato che quelli Non sono naufragi - ma viaggi organizzati" : "Il caso della nave Alex ha dimostrato l'efficacia del decreto Sicurezza bis. quelli non sono naufragi, ma viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. È traffico organizzato di esseri umani" ha riferito il Ministro durante il question time al Senato. L'imbarcazione della ong Medite

Juve - Moggi : 'Non ci sono dubbi che de Ligt sarà il rinforzo per il reparto difensivo' : Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero, ha trattato nel suo editoriale per Libero il mercato in entrata ed in uscita della Juventus. In primo luogo l'ex dirigente ha preso in esame l'affare Matthijs de Ligt ancora in corso: la mancata conclusione è dovuta alle richieste esorbitanti dell'Ajax, società detentrice del cartellino del centrale difensivo. Gli olandesi pretenderebbero 75 milioni di euro, ma l'opinionista è sicuro che la ...

Isola - Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno dietrofront : Non si sono lasciati - : Serena Granato Gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi hanno chiarito di non essersi separati. Non si esclude il progetto di andare a convivere nell'imminente Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto il rumor che li vedeva ormai giunti ad una rottura. Ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati. I due indiscussi protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno, ...

Palinsesti Rai - parlano gli esclusi. Cristina Parodi : “Non sono riuscita a parlare con nessuno”. Federico Quaranta : “Non conosco Beppe Convertini” : C’è chi entra e c’è chi esce, accade ogni anno inevitabilmente con dubbi e polemiche. I nuovi Palinsesti Rai, presentati alla stampa lo scorso 9 luglio, non fanno certo eccezione. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, a sorpresa, non avrà programmi nella prossima stagione. Sarà pagata per non lavorare con il rischio di un intervento della Corte dei Conti e con l’annuncio della De Santis di un nuovo progetto di cui al momento, ...

Billie Eilish ha rivelato chi sono i suoi idoli musicali : “Senza di loro - Non sarei io” : Non solo Justin Bieber The post Billie Eilish ha rivelato chi sono i suoi idoli musicali: “Senza di loro, non sarei io” appeared first on News Mtv Italia.

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘così’. E Non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...

Laura Chiatti e la foto con l'ascella Non depilata : "Sono una liberale francese" - : Novella Toloni L'attrice si è mostrata sui social con un selfie che ha suscitato l'attenzione dei suoi follower. Il dettaglio dell'ascella non depilata non è sfuggito ai suoi fan che hanno commentato ironici tanto quanto la risposta della Chiatti Giorni di relax per Laura Chiatti mentre il marito Marco Bocci è impegnato nelle riprese di una nuova serie televisiva che vedremo in autunno. L'attrice italiana, che recentemente ha ...

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez Non si sono lasciati : la conferma : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge non si sono detti addio: l’annuncio Nelle scorse ore il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato che la coppia formata da Soleil Sorge e il fratello minore di Belen fosse scoppiata durante l’estate a causa di una furiosa lite avvenuta in Sicilia. Le cose però non sarebbero andate come riportate dalla rivista. A rivelarlo è lo stesso Jeremias Rodriguez, che insieme alla sua compagna ...

Jeremias e Soleil Non si sono lasciati - la coppia spiazza : 'Stiamo risolvendo i problemi' : Aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? È questa l'indiscrezione che da un po' di giorni circola sul web e sui giornali di gossip, complici anche una serie di dichiarazioni rilasciate dall'ex protagonista di Uomini e donne, le quali hanno fatto pensare che la love story con il fratellino di Belen non stesse procedendo nel migliore dei modi. Ad alimentare ancora di più i sospetti anche le ultime indiscrezioni del settimanale 'Chi', ...

Il problema dell’incontro coi russi Non sono i soldi : (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, BuzzFeed News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati - lei : 'Se manca rispetto Non ci sto' : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo Benji e Fede, è giunta già al capolinea. Poco meno di un anno fa i due avevano annunciato pubblicamente la nascita della loro relazione, con tanto di foto social. Una storia che aveva fatto sognare i fan della coppia, in particolar modo quelli della bella Paola, i quali speravano che la ragazza potesse ritrovare di nuovo il sorriso dopo il tormentato periodo della fine della sua ...

Le mani ustionate dei vigili del fuoco (che Non sono assicurati dall’Inail) : «Primi nel soccorso, ultimi nei diritti». Queste mani ustionate, con la pelle lacera e annerita, sono quelle di un vigile del fuoco dopo un intervento. La foto è stata diffusa dal sindacato Usb e mostra i segni di una di quelle operazioni in cui i pompieri riescono a salvare la vita degli altri, mettendo a rischio la propria incolumità. Senza tutele. Già, perché i vigili del fuoco, permanenti e volontari, non sono assicurati dall’Inail (Istituto ...