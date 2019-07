Neymar diserta ritiro PSG e vola a Torino da Cristiano Ronaldo per girare uno spot

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) La Serie A è uno dei campionati più attivi dal punto di vista del calciomercato: Inter, Napoli e Juventus infatti stanno lavorando molto per rafforzare le loro rispettive rose, non solo per ambire a vincere il campionato ma anche per essere competitive in Champions League. L'Inter ad esempio, in attesa dei possibili arrivi di Dzeko e Lukaku, ha ufficializzato Godin, Lazaro, Sensi e a breve annuncerà Barella. Il Napoli invece, dopo Manolas, potrebbe investire su un centrocampista centrale e nel settore avanzato, si lavora infatti ad una prima punta (Rodrigo o Lozano) e all'arrivo di James Rodriguez. Come però confermano la maggior parte degli addetti ai lavori, se fosse confermato l'arrivo in settimana di De Ligt, la Juventus sarebbe la società attualmente più rafforzata sul mercato. Gli acquisti di Ramsey e Rabiot dovrebbero portare qualità e quantità ad un centrocampo che aveva bisogno ...

