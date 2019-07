Netflix Italia il catalogo Serie Tv | aggiunto You Me Her 4

«Zero» : la nuova serie originale italiana di Netflix (fantasy) : Netflix Italia non si ferma e, dopo l’annuncio di Summertime, Luna Nera, Curon e l’adattamento del romanzo di Marco Missiroli Fedeltà, si arricchisce di un nuovo prodotto originale. Si chiama Zero ed è la prima serie con protagonisti degli attori neri italiani. Il progetto, che parte da un’idea del giovane scrittore Antonio Dikele Distefano, ruota attorno a un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione dotato ...

Zero - Netflix annuncia una nuova serie tv italiana ideata da Antonio Dikele Distefano : Zero, Netflix annuncia una nuova serie tv originale italiana ideata da Dikele Distefano, con un cast di italiani di origini africane. (VIDEO)Non c’era un periodo storico migliore per l’ultimo annuncio da parte di Netflix, si tratta di una serie che porterà il pubblico italiano verso l’esplorazione di culture diverse, in un constesto familiare, Milano. Il servizio streaming americano ha infatti annunciato la realizzazione di una ...

'Zero' - la nuova serie italiana su Netflix : La storia di un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione, con uno straordinario superpotere

Netflix - Zero nuova serie originale italiana (VIDEO) : Proprio mentre a Milano è in corso la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali 2019 della Rai, Netflix ha annunciato una nuova serie originale italiana dal titolo Zero. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, Zero racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad ...

Zero su Netflix sarà un ambizioso racconto dell’Italia multietnica oltre gli stereotipi : Prima la criminalità, la corruzione, la violenza e la prostituzione; adesso la società multietnica. Dopo Suburra e Baby, Zero – su Netflix nel 2020 – è la terza serie tv italiana della piattaforma. Questa volta l'ispirazione arriva dal libro Non ho mai avuto la mia età, del giovane di origine angolana Antonio Dikele Distefano. Come il titolo stesso lascia intendere, la storia è quella di un ragazzo senza nome – Zero, appunto – che dalla vita ...

Perché in Italia il dvd resiste all’effetto Netflix : La vendita di DVD e Blu-Ray in Italia ha rappresentato il 66,8% delle vendite dell’Home Entertainment nel 2018 (foto Daniele Monaco per Wired) Prima furono le piattaforme di condivisione peer to peer, le chiavette di archiviazione usb e la banda larga. Ora il web 3.0, l’arrivo imminente del 5G e gli abbonamenti online con una vasta scelta di serie tv, film e documentari. In oltre 20 anni di onorata carriera il dvd ne ha affrontati di ...

Stranger Things 3 oggi 4 luglio su Netflix - Instagram conferma : in Italia già disponibile : È arrivato il 4 luglio e per gli appassionati di serie tv oggi non è il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, bensì la data del debutto di Stranger Things 3. La serie è ormai divenuta un cult per gli amanti della serialità americana e per i nostalgici degli anni '80. I nuovi episodi debutteranno oggi in streaming su Netflix e da settimane, tra le interviste ai creatori dello show e le recensioni della stampa americana, si parla di questa ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunto Stranger Things : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...

A che ora esce Stranger Things 3 in Italia : probabile orario di uscita il 4 luglio su Netflix : In tanti in queste ore si chiedono a che ora esce Stranger Things 3 in Italia, considerando il fatto che il 4 luglio è in programma l'uscita della tanto attesa stagione di una serie amatissima nel nostro Paese. Questione complessa, visto che fino a questo momento ci siamo soffermati prevalentemente su aspetti relativi alla sceneggiatura e al cast, come avrete notato negli ultimi giorni sulle nostre pagine. Proviamo dunque ad immaginare i ...

Cosa c’è dietro quello strano promo di Italia 1? Stranger Things 3 e Netflix : Italia 1 stravolge il palinsesto del 3 luglio per promuovere la terza stagione di Stranger Things? Ecco tutti i film che verranno trasmessi nella giornata “Stranger80s”Cosa c’è dietro il promo in onda in questi giorni sulle reti Mediaset, con il logo di Italia 1 in rosso e capovolto? Sicuramente ve lo siete chiesti e agli occhi più attenti sono sarà sfuggito che questo proprio richiamava in qualche modo Stranger Things e il ...

Lo strano assist di Italia1 a Stranger Things 3 : la programmazione cambia e prepara il terreno al ritorno della serie su Netflix : Solo i fan più attenti hanno saputo mettere insieme gli indizi, quella musica di sottofondo, la data e il richiamo a Stranger Things 3 ma in pochi hanno capito come mai Italia1 abbia lanciato questo strano assist alla serie Netflix. Proprio in questi giorni un promo sulle note della colonna sonora della serie dei fratelli Duffer ha lanciato una programmazione speciale per la giornata del 3 luglio, ovvero domani, in vista del ritorno di Stranger ...

Netflix Italia : le novità di luglio : Le nuove stagioni di Stranger Things, di Orange is the New Black e della Casa di Carta, tra molte altre cose

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunto Willy il Principe di Bel-Air : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : You Me Her 4 dal 12 luglio : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...