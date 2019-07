romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Mercoledi’ scorso, presso l’ospedale San Pietro, a Roma, e’ nata Emilia (nome di fantasia). Il papa’, proveniente da un paese del Frusinate, felicissimo, si era precipitato a salutare la piccola e ad abbracciare la moglie. Ieri l’uomo, euforico per la nascita della bambina che e’ una primogenita, era andato in ospedale in compagnia di amici e parenti ed aveva parcheggiato la propria autovettura all’interno della struttura. Per l’occasione aveva ricevuto in regalo 3 milain contanti nonche’ una collana con, tutto custodito all’interno di una borsa. Nel pomeriggio, aveva ripreso l’auto per andare a comprare in farmacia il primo ciuccio per la piccola e, mentre era per strada, si era accorto di non avere piu’ con se’ la borsa contenente i regali. A quel punto, preso dal panico, non ...

romadailynews : Neo papà smarrisce borsone con 3mila euro e diamante per bimba: ritrovato: Roma – Mercoledi… - CasilinaNews : Sulla #Cassia, un neo papà del #frusinate, ha smarrito una borsa con i regali per la sua bimba: 3 mila euro e una c… - Volkslobbyist : RT @paolaecarlotta: Notare l’entusiasmo del neo papà ?? #mother #mothersday #toptags #mommy #mama #motherhood #mothers #motherslove #mommylo… -