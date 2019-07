NBA – Wade | che sfiga! Le maglie scambiate nel farewell tour sono già ‘passate di moda’

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dwyanesi è reso conto di una particolare e sfortunata coincidenza: gran parte delledurante ilgià ‘passate di moda’: i top player hanno cambiato squadra Al termine della stagione regolare ormai conclusa da qualche mese, Dwyaneha dato l’addio al basket. La stella degli Heat ha scambiato la propria maglia con i migliori giocatori della lega, finendo per avere una collezione unica ed invidiabile. Ma purtro già fuori moda! Incredibile ma vero, dal primo luglio gran parte dei giocatori con i qualiha scambiato la maglia hanno cambiato squadra. Basti pensare ad esempio ad Anthony Davis passato dai Pelicans ai Lakers, Paul George finito ai Clippers, Jimmy Butler che ha preso il suo posto agli Heat e Chris Paul finito nella notte ad OKC. Almeno quella del grande amico LeBron James, rimasto ai Lakers, è ancora ...

Fprime86 : RT @SkySportNBA: ?? Il 'collezionista' #Wade ?? Il benvenuto di #Capela a #Westbrook ?? Ma anche #Kanter, #Beal e non solo #SkyNBA #NBA https:… - SkySportNBA : ?? Il 'collezionista' #Wade ?? Il benvenuto di #Capela a #Westbrook ?? Ma anche #Kanter, #Beal e non solo #SkyNBA #NBA - ___thisKID : Pensavo di essere l’unico in canotta NBA all’#AstiPride invece oltre alla mia Warrick si segnalano già una Kemba e una Wade -