Nasrin Sotoudeh | l’avvocata iraniana è cittadina onoraria di Bologna A quando gli altri

(Di venerdì 12 luglio 2019) E’la prima città italiana che darà lanzaal, condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate. Venerdì 12 luglio presso la sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo d’Accursio sarà presentato il Comitato Donne per, promosso dalla giurista Antonella Miriello, da Patricia Tough e Claudia Preto di Donne in Nero, da Roberta Li Scalzi, consigliera comunale, e da tantissimi altre donne il cui elenco sarebbe troppo lungo da citare, tutte impegnate nell’attivismo per i diritti umani – tra le quali la sottoscritta. dal blog di Riccardo Nourycondannata a 38 anni. Così l’Iran vuole mettere a tacere la sua voce più coraggiosa Donne perè un gruppo formato da femministe, politiche, giuriste, avvocate e giornaliste che ...

