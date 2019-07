Napoli e i napoletani da bruciare | il cartello shock in azienda a Pomigliano

Napoli - gara di solidarietà per Diana : decine di napoletani in fila per donare il midollo : Si sono presentati a decine i napoletani oggi ai gazebo Admo in Piazzale Tecchio, nel quartiere di Furorigrotta, dopo l'appello ai giornali e sui social di Michele Bisceglia, padre della piccola...

De Laurentiis : "Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…" : Il presidente del Napoli ha rilasciato un' intervista al Corriere della Sera.

Sarri : «Napoli-Juve? Fischi o applausi dei napoletani so che è una manifestazione d’amore» : Un Maurizio Sarri romantico, quello che ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come allenatore della Juve. Ha ricordato più volte il su essere tifoso del Napoli fin da bambino, quasi a voler ribadire il suo legame emotivo con la squadra. Ha parlato più del Napoli che della Juve, anche quando gli è stato chiesto dello scetticismo con cui i tifosi bianconeri lo hanno accolto, ha speso poche parole limitandosi a dire che è così ovunque ...

Corbo : "Quello di Sarri forse non era vero amore per Napoli. Ma Jorginho e i napoletani si sbagliano…" : Continua a tenere banco la discussione di Sarri che si accasa alla Juventus. Un trasferimento che in pratica non fa felice nessuno, nemmeno i dirigenti della Juventus che si apprestano ad ingaggiarlo,

VIDEO – Sarri : "Felice per i complimenti del Napoli. Io alla Juve? I napoletani devono sapere una cosa…" : Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. L' ex tecnico azzurro conquista l' Europa League con il suo Chelsea, vmbattendo in finale l' Arsenal di Unai Emery con un rotondo 4-1. Il tecnico tosco-napoletano parla nel post gara ai microfoni di Sky.

«Vendesi appartamento : no napoletani» - spunta il cartello razzista nel centro storico di Napoli : «Vendesi, Napoli centro storico, solo turisti - no napoletani». Un cartello decisamente di pessimo gusto quello comparso da qualche giorno nel pieno centro storico della città, a...