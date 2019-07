Napoli-Benevento | streaming e tv | dove vedere la partita su Sky

UFFICIALE – Napoli-Benevento - derby campano a Dimaro è già sold-out! : Dimaro prima amichevole tra Napoli e Benevento Domani la prima amichevole del Napoli della nuova stagione, contro il Benevento. A Dimaro c’è il pienone per il primo test pre-campionato contro i sanniti che puntano a tornare in serie A dopo i playoff della passata stagione. Molti tifosi che domani arriveranno in Val Di Sole rimarranno delusi già venduti tutti i biglietti disponibili per la gara che si giocherà alle 17:30. Leggi ...

Benevento - Vigorito rivela : “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…” : Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. “Che devo fare con Inzaghi? Io ho Imbriani”. Con questa frase, Vujadin Boskov comunicò al suo presidente, Corrado Ferlaino, che il mancato passaggio di Inzaghi al Napoli per ...

Benevento - il Napoli non esercita la contro-opzione per Roberto Insigne : il calciatore resta in giallorosso : Il Benevento ha comunicato con una nota che Roberto Insigne, protagonista della scorsa stagione resterà ai sanniti, poiché il Napoli non ha esercitato il contro-riscatto per l’ala, fratello di Lorenzo. Roberto Insigne ha realizzato 8 reti in 27 presenze nella stagione da poco conclusasi. Caos in Serie A e Serie B, la Procura indaga su Cagliari-Frosinone: in arrivo i deferimenti? L'articolo Benevento, il Napoli non esercita la ...

Roberto Insigne resta al Benevento : acquistato a titolo definitivo dal Napoli : Dopo aver vestito le maglie di Napoli, Perugia, Reggina, Avellino, Latina e Parma, Roberto Insigne ha deciso: resterà a Benevento. Con il club campano quest’anno ha segnato 10 gol e prodotto 12 assist. Sono questi numeri che, scrive il Corriere del Mezzogiorno, hanno convinto il presidente Vigorito ad acquistare Insigne jr a titolo definitivo dal Napoli. Del resto lui voleva restare a tutti i costi e lo aveva detto già alla vigilia della ...