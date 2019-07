Municipio X festeggia 35 anni di arte e passione

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Per il Circolo Lorenzo Viani e per ilX e’ un giorno importante perche’ 35di attivita’ vogliono dire qualcosa di profondamente radicato nel territorio. Un riconoscimento del lavoro in positivo svolto con entusiasmo e serieta’. Apprezziamo le proposte che arrivano dalla Presidente Elena Majoli perche’ arricchiscono il territorio e trasmettono emozioni, in particolari in tempi in cui la fretta sembra essere prerogativa di tutti; ecco, soffermarsi davanti ad un quadro o una scultura e’ un momento prezioso. Complimenti ed auguri al Circolo Viani”. Cosi’ la presidente delX, Giuliana Di Pillo, intervenuta ieri alla celebrazione del 35versario dalla fondazione del circolo Culturale fondato nel 1984, il piu’ longevo del territorio. Prerogativa dell’associazione e’ quella di ...

