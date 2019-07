MORBILLO | EPIDEMIA AL SAN RAFFAELE Colpiti due cardiochirurghi | pazienti in allarme

Epidemia di MORBILLO in Congo - MSF : “Urge agire subito” : A seguito della dichiarazione ufficiale di un’Epidemia di morbillo, Medici Senza Frontiere (MSF) chiede un’imponente mobilitazione da parte di tutte le organizzazioni nazionali e internazionali competenti per vaccinare più bambini e trattare i pazienti affetti dalla malattia in Repubblica Democratica del Congo. “Le équipe di MSF, in collaborazione con quelle del ministero della salute, stanno facendo tutto il possibile per ridurre la ...