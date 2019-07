Mondiali Nuoto 2019 – Sospiro di sollievo per Elena Bertocchi | l’azzurra accede alla

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro seconde alle spalle dell’Ucraina nel duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 10.40: In acque le due austriache con Anna-Maria ed Eirini Alexandri 10.38: Come da previsione, l’Ucraina si porta in vetta in questi preliminari del duo tecnico: 92.0610 il punteggio ampiamente davanti alle azzurre Cerruti/Ferro. 10.36: In acqua una delle coppie più quotate, ...

Mondiali Nuoto 2019 – Giovanni Tocci 8° nei preliminari : è in finale nei tuffi dal trampolino da 1 metro : Giovanni Tocci raggiunge l’ottava posizione nei preliminari e si qualifica per la fase finale nella disciplina dal trampolino da 1 metro Subito una bella soddisfazione per l’Italia nel day one dei Mondiali di Nuoto 2019. Al ‘Nambu University Aquatics Center’ di Gwangju, l’azzurro Giovanni Tocci si è piazzato in 8° posizione nei preliminari dei tuffi dal trampolino da 1 metro della mattina, totalizzando un ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le favorite. Stati Uniti in pole-position - il Setterosa sogna la finale : Un paio di giorni e si comincia: a Gwangju scatta il Mondiale per quanto riguarda la Pallanuoto femminile. Appuntamento importante ovviamente in chiave medaglie, ma anche per i pass verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tante le squadre attrezzate per far bene: tra le donne il livello va sempre più in crescendo e molte compagini sembrano essere pronte a cercare il podio. Andiamo a scoprire le favorite per questa manifestazione iridata. Una squadra ...

DIRETTA Mondiali Nuoto 2019 GWANGJU/ Streaming video Rai - Tocci in finale tuffi da 1m : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 GWANGJU Streaming video Rai, programma e orari di oggi 12 luglio. Solo qualificazioni di NUOTO sincronizzato e tuffi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, oggi si incomincia a Gwangju: iniziano due settimane di grande spettacolo in Corea del Sud, si parte con le prime gare di tuffi e di Nuoto sincronizzato. Il programma prevede i turni eliminatori dal metro (maschile e femminile), il singolo tecnico e il duo tecnico: ne vedremo davvero delle belle con grandi campioni pronti a darsi battaglia nella lotta per le ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo primario : la top10 nelle 10 km : Il conto alla rovescia sta per scadere. Ormai manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che la top10 delle 10 km maschile e femminile assegnerà il pass a Cinque Cerchi, in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Pertanto la valenza olimpica darà ulteriore motivazioni ai primattori delle acque ...

Linda Cerruti chiude la sua gara al sesto posto con 87.8093 e centra l'accesso alla finale. Il podio è ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i dubbi di Ilaria Cusinato. L’addio a Stefano Morini e una strada da ritrovare : Lo “spirito libero” del Nuoto italiano ha scelto la strada più difficile per entrare nell’olimpo delle grandi nuotatrici della storia italiana. Ilaria Cusinato da due mesi a questa parte ha lasciato il centro tecnico di Ostia ed è tornata a casa, ad allenarsi come una volta agli ordini Alessandro Chinellato a Tezze sul Brenta, a 6 km da casa. Ostia non è mai veramente stata casa sua: se l’è fatta piacere per un anno e ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti sesta dopo la qualifica nel singolo. Comanda la russa Kolesnichenko : Si sono aperti i Mondiali di Gwangju per il Nuoto sincronizzato con la qualifica del singolo femminile, che vedrà la finale nella giornata di domani. Come da pronostico a chiudere in prima posizione è stata la russa Svetlana Kolesnichenko con 94.1126. E’ lei la super favorita per la medaglia d’oro, ma ci sarà grande battaglia per le altre posizioni sul podio. Dietro a Kolesnichenko c’è grande lotta. Per ora al secondo posto ha ...

Linda Cerruti chiude la sua gara al sesto posto con 87.8093 e centra l'accesso alla finale. Il podio è ...

Mondiali di nuoto 2019 : il programma - gli atleti e come vederli in tv : È tempo di campionati Mondiali di nuoto a Gwangju, in Corea del Sud, da venerdì 12 luglio a domenica 28. La prima settimana di gare sarà dedicata ai tuffi, al nuoto sincronizzato e al nuoto di fondo in acque libere. Il nuoto in piscina invece inizierà il 21 luglio. Il torneo di pallanuoto va dal 14 al 27 luglio mentre i tuffi dalle grandi altezze sono in programma tra il 22 e il 24 luglio. Sono 2.623 gli atleti partecipanti ...