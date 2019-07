Mondiali di nuoto 2019 | il programma | gli atleti e come vederli in tv

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) È tempo di campionatidia Gwangju, in Corea del Sud, da venerdì 12 luglio a domenica 28. La prima settimana di gare sarà dedicata ai tuffi, alsincronizzato e aldi fondo in acque libere. Ilin piscina invece inizierà il 21 luglio. Il torneo di pallava dal 14 al 27 luglio mentre i tuffi dalle grandi altezze sono intra il 22 e il 24 luglio. Sono 2.623 glipartecipanti in rappresentanza di 194 nazioni del mondo.di, l;oro vale 20 mila dollari Il montepremi messo in palio dalla Fina, federazione internazionale del, prevede un compenso di 20 mila dollari per chi vince la medaglia d;oro, 15 mila per l;argento e 10 mila per il bronzo. Nella palla, che è uno sport di squadra, il titolo mondiale vale 80 mila dollari, cosìin gran parte delle specialità ...

RaiSport : Ancora poche ore al via dei #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019 ????????? Appuntamento alle 3:55 con i #tuffi - tramp… - zazoomblog : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: 12 luglio. Buon inizio di Linda Cerruti - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: risultati 12 luglio si comincia con tuffi e nuoto sincronizzato! - #Nuoto… -