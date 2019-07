Katya Tsukanova stroncata a 17 anni da un mix alcol e droga

(Di venerdì 12 luglio 2019) Si chiamava, aveva solo diciassetteed era una star della musica. È stata trovata morta lo scorso 18 giugno, ma la notizia è rimasta riservata fino ad oggi. Si dovevano coprire, infatti, i motivi di questa scomparsa, assurda e inspiegabile. A portar via la giovane sarebbe stato infatti un mix letale dinon era una popstar, non era una rapper e non faceva la trap. Era una stella della musica però, musica lirica. Era infatti una bambina prodigio del violino.Figlia di un noto banchiere, laè stata ritrovata proprio nella casa del padre, a Kensington, in Inghilterra. Se provate a cercare su internet il suo nome, troverete pagine di festival lirici sparsi in tutto il mondo. A soli cinque, infatti, sapeva già leggere uno spartito e suonare il violino, a noveha iniziato i concerti, con tour nazionali, continentali e in seguito mondiali. Un successo incredibile, una carriera spaventosa davanti a lei. Svanita in un attimo.Stando a quanto riportano i tabloid inglesi,sarebbe tornata a casa dopo una festa tra amici. Forse qualche bicchiere di troppo, qualche gioco sconsiderato. Perché nel suo corpo sono state ritrovate tantissime sostanze diverse. I giornali parlano di un mix letale, chiamato Calvin Klein nel gergo della, composto da cocaina e chetamina. Non ci sono state possibilità di rianimazione e inutile è stata la corsa in ospedale. Quando il suo corpo è arrivato in sala operatoria, per la piccola non c’ stato nulla da fare e i medici hanno potuto solo certificare il decesso.