Miley Cyrus anche se sono sposata mi sento attratta dalle donne

Sembra un'eternità invece sono passati solo dieci anni da quando Miley Cyrus ha detto addio ad Hanna Montana, il personaggio dell'omonima serie tv per ragazzi della Disney che l'ha resa celebre in tutto il ...

Miley Cyrus è in una relazione etero ma è “ancora sessualmente attratta dalle donne” : La star ha parlato del suo matrimonio e di cosa pensa della maternità The post Miley Cyrus è in una relazione etero ma è “ancora sessualmente attratta dalle donne” appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus : “Quando ho perso la verginità ho capito che non potevo più essere Hannah Montana” : Miley Cyrus ha rilasciato una lunga intervista a 'Elle'. La cantante si è raccontata spaziando dalla vita matrimoniale con Liam Hemsworth all'attrazione sessuale che continua a provare per le donne. Inoltre, è tornata con la mente al ruolo di Hannah Montana e alle prime esperienze con il sesso che cambiarono il suo approccio al personaggio.Continua a leggere

Miley Cyrus : "Ho una storia etero - ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne" - : Francesca Galici Miley Cyrus è senza filtri e nell'ultima intervista rilasciata a Elle racconta cos'è per lei il matrimonio Miley Cyrus è una delle giovani star più acclamate e potenti. È indipendente e ha delle opinioni da esprimere. È sposata con Liam Hemsworth, anche lui giovane e affascinante, ma le sue dichiarazioni circa la sua sessualità vanno in direzione opposta, o quasi. Già l'anno scorso la cantante e attrice aveva ...

Paura in volo per Miley Cyrus, sua sorella Brandi e sua madre Tish, dirette nel Regno Unito dagli Stati Uniti d'America con vista sul Glastonbury Festival. A raccontare quanto accaduto la sorella della popstar, nel corso di un podcast.Il nostro volo ha provato ad atterrare due volte, ma non riusciva perché la pista era occupata da altri aerei. È stato folle. Mia mamma e mia sorella erano super nervose e alimentavano a vicenda la loro ansia.

Miley Cyrus ha rischiato di morire sull'aereo - la sorella confessa : 'È stato tremendo' : Miley Cyrus, la popstar internazionale protagonista della scena musicale mondiale, ha vissuto dei veri e propri momenti di grande panico e di terrore durante un viaggio fatto sul suo aereo privato. A raccontare il tutto in queste ore è stata la sorella della popstar, la quale ha rivelato che Miley ma anche lei stessa, la mamma e la sua band hanno rischiato di morire durante quel 'volo folle' che ha traumatizzato tutti. Un'esperienza decisamente ...

La nuova provocazione di Miley Cyrus. In latex rosso nel suo ultimo video musicale : Pioggia di provocazioni hot per il nuovo video musicale di Miley Cyrus, in cui l'artista è vestita soltanto con una tuta rossa di latex. Oramai è diventata la regina degli "scandali" via web. Miley Cyrus negli ultimi anni continua a provocare con le sue foto e i video fuori dagli schemi. Dopo lo scatto nel deserto in cui appare senza veli e le critiche ricevute per la copertina del suo ultimo LP, a far discutere ora è il suo video ...

L’ultimo singolo di Miley Cyrus è un inno alla femminilità e alla diversità : dovrebbe essere un esempio : Non sono passati tanti giorni da che è andata in scena la finale di Musicultura, vinta, in maniera piuttosto prevedibile e scontata, da Francesco Lettieri. Se ne era parlato, da queste parti, perché si era evidenziato come mancassero ancora una volta artiste donne, a parte la bellissima eccezione di Lavinia Mancusi. Lavinia che è stata considerata da molti la vincitrice morale di questa edizione, come se esistesse da qualche parte un albo d'oro ...

Miley Cyrus come Britney Spears : amiche di red latex : Miley CyrusBritney SpearsFrankie MorelloQueen LabelsGCDSAtsukokudoArmani PrivéFiorucciPhilipp PleinPretty little thingBurberryN°21David KomaAdam Selman Sport GivenchyIl 2000 segna l’Anno Zero per una delle teen idol più adorate della fine del secondo millennio: Britney Spears, che si presenta sui teleschermi (i trend, nel tempo ante social, si captavano su Mtv) fasciata in una tuta aderente, in lattice, nella nuance red. Nel video ...