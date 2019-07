Milano | Stefano Marinoni ritrovato morto in campagna

Milano : continuano le ricerche di Stefano Marinoni - il giovane idraulico sparito nel nulla : E' un vero e proprio mistero la scomparsa di Stefano Marinoni. Il ragazzo, 22 anni, manca dalla sua abitazione di Baranzate (piccolo centro dell'hinterland di Milano) da giovedì sera. Prima di uscire, ha salutato la madre dicendole; "Torno subito". Invece, sembra sparito nel nulla: la sua auto non si trova, il telefonino è sempre spento. Della sua scomparsa, si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto?". 'Torno ...

Milano - il giallo di Stefano - 22 anni : esce per incontrare gli amici e sparisce nel nulla : E' giallo a Baranzate, comune alle porte di Milano. Stefano Marinoni, 22 anni, è scomparso nel nulla da ormai 4 giorni. Giovedì sera, intorno alle 19.30, ha detto alla madre che sarebbe uscito un attimo per incontrare degli amici, ma non è più rientrato. I genitori e le due sorelle hanno subito sporto denuncia di scomparsa, mentre sui social, parenti ed amici lanciano accorati appelli. ...Continua a leggere

Notte brava di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Milano : carezze sull'auto in corsa : Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino hanno trascorso una Notte brava a Milano, muovendosi e ancheggiando seduti sulla portiera di un'auto in corsa. A chi li chiama incoscienti o sprovveduti loro rispondono pubblicando le foto della Notte brava, mentre Stefano accarezza le gambe di Belen. Belen e Stefano seduti sulla portiera di un'auto in corsa Una cena in un locale esclusivo di Milano per festeggiare il compleanno di un amico. ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima dell’addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l’amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo. Per l’estate infatti Belen e Stefano sono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera, ...