Milano Crowdfunding per l’acquisto di carrozzine multisport per le scuole primarie

Milano - il Teatro Menotti rischia di chiudere. Crowdfunding per salvarlo gestito dal 23enne “leader del futuro” : Salvate il Teatro Menotti. A Milano la compagnia Tieffe Teatro, che lo gestisce dal 2010, ha avviato un Crowdfunding per comprarlo, unico modo per evitare che al posto dell’edificio venga realizzato un parcheggio, come vorrebbero i proprietari. La campagna di raccolta fondi sta mettendo insieme tra i testimonial molti attori passati sul palco del Teatro (Elio, Ficarra e Picone, Claudio Bisio, Edoardo Leo) ed è gestita da quattro ...