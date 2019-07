Milan | Biglia più 30 milioni per Jordan Veretout e Germán Pezzella L' idea

Il Milan accelera su Veretout : 13 milioni più Biglia : Il Corriere dello Sport parla di un’accelerata del Milan per cercare di accaparrarsi Veretout. Il club Milanese ha offerto alla Fiorentina 13 milioni di euro con Biglia come contropartita tecnica. Il club viola, però, ha opposto un categorico rifiuto. La Fiorentina vuole incassare 25 milioni di euro dalla vendita del francese e non intende trattare in altro modo. Ma a Montella piace molto Biglia e anche Laxalt. L'articolo Il Milan accelera ...

Milan - prima di sacrificare Donnarumma potrebbero essere ceduti Biglia e altri giocatori : Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ventenne avrebbe un valore di 50 milioni di euro e potrebbe essere il sacrificio più ovvio per la società al fine di risanare i conti. Dopo l'accordo con la UEFA, con il quale il Milan ha rinunciato alla prossima Europa League, i rossoneri si troveranno sicuramente in una posizione più favorevole. Tuttavia, si solleva la questione se sia assolutamente necessario sacrificare Donnarumma quest'estate. ...

Mercato Milan : è fatta per Theo Hernandez - potrebbe cedere Biglia e Cutrone per Veretout : Il Mercato del Milan starebbe per inserire un altro tassello al mosaico che lentamente prende forma. Dopo l'arrivo di Krunic, sarebbe davvero a un passo l'acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid. Il terzino ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro specializzato rossonero e adesso si aspetta solo che venga ufficializzato il suo arrivo. In giornata ci sarebbe stato anche l'avvicinamento del Milan alla Fiorentina per il ...

Milan - obiettivo vendere : Donnarumma verso il Psg - Biglia vicino alla Fiorentina : È senza ombra di dubbio l' Inter la squadra più attiva in questa prima fase del calciomercato estivo. Dopo l' accordo trovato con Lazaro (23) e la stretta per Dzeko (33), i nerazzurri continuano a lavorare per sistemare il bilancio cedendo giovani e realizzando importanti plusvalenze. Dopo Merola (1