Migranti | Unhcr e Oim chiedono che le navi europee riprendano i soccorsi nel Mediterraneo

Migranti - recuperati 72 corpi del naufragio dell'1 luglio. Erano partiti dalla Tunisia verso l'Italia : Unhcr e Oim : "Le navi europee riprendano i soccorsi" : Le due agenzie dell'Onu chiedono di interrompere il sostegno alla Guardia costiera libica fino a quando le persone soccorse in mare verranno riportate nei centri di detenzione

Fate sbarcare i Migranti a bordo! Sea Watch - l’Unhcr si appella agli stati Ue : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolge un appello agli stati europei chiedendo di permettere lo sbarco dei 43 migranti che da otto giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3. "Hanno urgente bisogno di un porto sicuro - sottolinea l'Unhcr -. Discussioni più ampie sugli stati che dovranno accogliere il gruppo dovrebbero essere rimandate a dopo che sarà assicurata la sicurezza delle persone soccorse".

A Lampedusa approdano direttamente 45 Migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Migranti - Unhcr : 70 mln in fuga nel 2018 : 11.08 Nel 2018, il numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni. Si tratta del livello più alto registrato dall'Unhcr, Agenzia Nazioni Unite per i rifugiati. Secondo il rapporto Global Trends, la cifra corrisponde al doppio di quella di 20 anni fa, con 2,3 milioni di persone in più rispetto a un anno fa. In evidenza il dato sui venezuelani che hanno lasciato il Paese a causa della crisi economica: ...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2018 oltre 70 milioni di persone in fuga : L'agenzia spiega che la cifra è stimata per difetto, considerato che la crisi in Venezuela è attualmente riflessa da questo dato solo parzialmente

Migranti - allarme Unhcr : "I morti in mare aumentano" : L'Alto commissario Onu per i rifugiati: "Diminuire la capacità dei salvataggi è un attentato a cultura e tradizione europee". Il ministro annuncia la destinazione per i Migranti in arrivo a Genova: "Una parte degli extracomunitari sarà accolta in altri cinque Paesi europei. gli altri dal Vaticano"

