Migranti : Procuratore Palermo - ‘Corte ha ritenuto Mered trafficante esseri umani’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Sia pure con riferimento a una parte dei reati che erano stati contestati all’imputato, la Corte d’assise ha ritenuto Mered un trafficante di esseri umani e, quindi, tutte le affermazioni circa il fatto che fosse un povero falegname perseguitato ingiustamente, evidentemente, si sono scontrate con le prove che la Procura ha portato contro di lui”. Lo ha detto all’Adnkronos ...

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Il vero pericolo sono gli sbarchi fantasma" : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è intervenuto davanti alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati per fare il punto della situazione sul lavoro della Procura del capoluogo siciliano sui casi delle navi delle ong che hanno soccorso i Migranti nel Mar Mediterraneo e li hanno poi fatti sbarcare in Italia, non ultimo quello della Sea Watch 3 ora posta sotto sequestro.Patronaggio ha approfittato di ...

Migranti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : “Mai provato rapporto tra trafficanti e Ong” : Secondo il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, non è mai stato provato alcun rapporto tra le Ong e i trafficanti di esseri umani: "L'attività delle Ong potrebbe essere considerata illecita solo nel caso di un rapporto preventivo tra trafficanti e Ong, cosa finora mai provata", afferma in audizione alla Camera.Continua a leggere

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Nessuna prova di accordo Ong-trafficanti" : Luigi Patronaggio ascoltato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera: ridotti gli arrivi, "insignificati" quelli riferiti ai salvataggi delle Ong, "il maggior pericolo sono gli sbarchi fantasma". E sul decreto sicurezza-bis: "Non c'era giustificato motivo...

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Intanto resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei Migranti effettuata nelle

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos : Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - L'impatto tra la nave Sea watch e la motovedetta della Guardia di Finanza sulla banchina del porto di Lampedusa "è stato volontario". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto per Carola Rackete, la giovane Co

Migranti : nave Sea watch - Procuratore aggiunbto Vella a Lampedusa : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, è in viaggio verso Lampedusa per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea watch, ferma da due giorni a circa due miglia dall'isola. Oggi la Procura ha iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati Ca

Migranti : Agrigento - nuova lettera di minacce al Procuratore Patronaggio : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - nuova lettera anonima contro il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta con offese e minacce, indirizzata al magistrato, è arrivata ieri in Procura. Secondo quanto si apprende, nella lettera si fa riferimento ai Migranti. La busta bianca è stata inte

Migranti : Procuratore aggiunto Agrigento - 'Patronaggio dà fastidio a qualche vile' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "il nostro lavoro è esclusivamente diretto ad accertare se nel nostro territorio vengano commessi reati e a individuarne gli autori. Siano essi neri, bianchi, gialli o verdi. Nessun altro interesse muove Luigi Patronaggio e la Procura della Repubblica di Agrigento. Evi

Migranti : busta con proiettile a Procuratore Agrigento - minacce ai figli : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuova intimidazione al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Questa volta le minacce sono indirizzate anche ai suoi figli. Un proiettile calibro 6,35 è stato inviato al magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa, nascosto tra due bustine di z

Migranti - minacce a procuratore Agrigento Patronaggio : “Se continui con sbarchi passiamo ai fatti” : Un proiettile è stato recapitato al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il proiettile si trovava all'interno di una busta contenente minacce di morte a Patronaggio con riferimenti a questioni riguardanti l'immigrazione: "Questo è un avvertimento. La prossima volta, se continuerai a far sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te a ai tuoi tre figli".Continua a leggere