Migranti : Corte Assise Palermo - 'scambio di persona - Mered non è il Generale' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Condannato a cinque anni solo per favoreggiamento dell'immigrazione ma non perché sarebbe a capo di un traffico internazionale di esseri umani. Ecco perché la Corte d'Assise di Palermo ha deciso la scarcerazione dell'imputato ritenuto dalla Procura il 'Generale'. Insom

Migranti : in corteo a Palermo per chiedere dissequestro Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "Siamo con Carola Rackete e con l’equipaggio della Sea-Watch 3, senza se e senza ma. Hanno salvato da morte sicura 40 persone e assicurato che le loro precarie condizioni di salute non si aggravassero ulteriormente. E questo nel pieno rispetto della normativa internazio

Milano Pride - il corteo dei 300mila visto dall’alto. Solidarietà ai Migranti : “Mai visto un clima d’odio del genere” : Trecentomila persone hanno marciato per le vie di Milano nella giornata del Pride milanese. Un corteo colorato con oltre quaranta carri che è partito dalla Stazione Centrale per arrivare in piazza Oberdan. Tanti gli striscioni dedicati alla capitana della Sea Watch arrestata due giorni fa a Lampedusa: “Abbiamo aggiunto una striscia dorata alla bandiera Rainbow in Solidarietà ai migranti – raccontano gli attivisti – non ho mai visto ...

Milano Pride - al corteo anche le coperte termiche dei Migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Milano Pride - il corteo sfila con i colori arcobaleno dei diritti Lgbt e con l’oro delle coperte termiche dei Migranti : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio Lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione Lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Da Napoli corteo barche pro-Migranti. De Magistris : "Dedicato a Carola" : È partito dal Molosiglio, a Napoli, il corteo di barche promosso dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per ribadire che il Mediterraneo “deve essere un mare di pace”. Il sindaco è salpato a bordo del veliero Pilgrim messo a disposizione dalla Lega navale di Napoli. Sull’imbarcazione a prua sventola una bandiera azzurra con scritto ‘Napoli un mare di pace’. Secondo i numeri riferiti, alla ...

Migranti - il ricorso della ONG respinto dalla Corte europea : no allo sbarco in Italia : E' arrivata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha respinto il ricorso della Sea Watch e, in tal modo, ha scelto di non voler emendare delle misure che costringano il Governo Italiano a sospendere il decreto Sicurezza bis. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web del Fatto Quotidiano, in base allo stesso decreto l'entrata della Sea Watch 3 nelle acque territoriali appartenenti all'Italia risulta essere vietata. ...

Sea Watch - respinto il ricorso alla Corte di Strasburgo. I Migranti : “Siamo esausti - fateci scendere” : È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco. I migranti si erano rivolti a Strasburgo con una richiesta di «misure provvisorie» per chiedere al nostro Paese di consentire lo sbarco. Questa matti...

Migranti - aut aut Corte Strasburgo a Italia : entro oggi notizie su Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo Italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Migranti : Bartolo - 'su Sea Watch 3 indispensabile intervento Corte Strasburgo' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Quella a cui stiamo assistendo in queste giornate è una situazione diventata ormai insostenibile. Soltanto nell’ultima settimana a Lampedusa sono sbarcate oltre 100 persone, nel silenzio del governo e senza clamori, mentre a bordo della Sea Watch 3 si è scelto di crea

Appello Sea Watch a Corte Strasburgo/ Salvini "Ue mandi Migranti in Olanda-Germania" : Sea Watch 3, Appello a Corte Strasburgo: oggi verdetto. Appello Ue agli Stati, 'urge soluzione', Salvini 'migranti a Olanda e Germania'

