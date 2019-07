Meteo | perturbazione in arrivo nel weekend | c' è il rischio nubifragi

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Pina Francone Previsioni non ottimali per il fine settimana, con temporali su Alpi e Appennini: maltempo ancora in agguato È un'estate turbolenta e tormentata, anche per il. Infatti, il maltempo che ha provocato ingenti danni e gravi disagi in Italia non se ne va, ma rimane in agguato. E dopo una piccola tregua, tornerà a colpire. Le previsioni, infatti, non sono ottimali per il fine settimana, visto che si avranno temporale esulle Alpi e gli Appennini. A ciò si aggiunge l', dalla Russia, di correnti fredde, che abbasseranno le temperature. Dunque, a partire dalla serata di venerdì, al Settentrione troveremo addensamenti nuvolosi con piogge, mentre nel Centro la situazione si manterrà variabile, senza rovesci, idem per il Meridione, dove l’acqua – se cadrà – lo farà col contagocce. Sabato peggiorerà la situazione, fin da mattino, a partire da Friuli ...

