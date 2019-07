Medagliere Tokyo 2020 | la classifica in base ai podi dei Mondiali Italia sempre in top

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Manca un anno, ma le Olimpiadi disono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe ilolimpico tenendo conto dei risultati deidei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, pensiamo al basket maschile. L’si trova in decima posizione con 33 medaglie (10 ori), al comando gli USA. LE MEDAGLIE DELL’ORO (10): Quattro di coppia maschile (canottaggio), Federica Pellegrini (200 stile libero, nuoto), Gabriele Detti (800 stile libero, nuoto), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero, nuoto), Alessio Foconi (fioretto, scherma), Alice Volpi (fioretto, scherma), Mara Navarria (spada, scherma), ...

