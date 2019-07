Maxxi | estate di musica | viaggio tra artisti di Undamento

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Una grande festa in ‘famiglia’ a Roma. Era questa l’atmosfera cheha regalato al, Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Un palco, tanti, la loroe una mostra fotografica. Questi gli elementi che l’etichetta indipendente ha portato nella piazza del Museo peral, la rassegna di eventili e culturali che stanno animando in queste settimane la location. Sul palco, ieri sera, tutti glidel roaster: See Maw, Spz, Irbis 37, Joan Thiele, Dola, Ceri, Dutch Nazari e Frah Quintale. Un lungo, insomma, tra stelle nascenti del panorama indie/pop e personaggi gia’ affermati. Tra soul e rap, tra cantautorato ed elettronica.(si legge ‘an-da-men-to’) nasce nel 2012 a Milano. Negli anni ha prodotto e firmato anche i primi dischi di Coez e ha raccolto attorno a ...

Diregiovani : Una grande festa in ‘famiglia’ con @Undamento al @Museo_MAXXI di Roma???? - emlistar : @AnnaV46714007 @PoliticaPerJedi Il Maxxi, l’Auditorium, l’Estate romana non si sono realizzati da soli. Ma grazie a… - GioMelandri : Fino a domenica, tre giorni di grandi docu-film per #estatealMAXXI. I tre documentari vincintori dell'ultimo… -