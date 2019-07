Matteo Salvini | il sondaggio di Ilvo Diamanti | gradimento in salita nonostante Sea Watch

Matteo Salvini e i fondi russi - il Tg2 bombarda la sinistra : "Vi ricordate il Pci e i sovietici?" : "Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano.

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Matteo Salvini e i fondi russi - il suo sospetto : "Chi mi vuole colpire". Usa - Russia e 007 - bomba politica : L'intercettazione di Gianluca Savoini risale al 18 ottobre 2018, l'audio è stato registrato da ignoti. E lo "scandalo Metropol" esplode solo ora grazie a un articolo del sito Buzzfeed, senza che si sappia se la "trattativa" tra "l'emissario leghista", ex portavoce di Matteo Salvini, e rappresentanti

Matteo Salvini - la Chirico e la verità su sessismo - Carola Rackete e Spadafora : "Il più virile nel M5s..." : E giustamente, dopo razzista, fascista e nazista, mancava solo l'epiteto di sessista per il Gran Cattivone Matteo Salvini. Non avendo più argomenti politici né voti per contrastarlo, ormai gli avversari la buttano sull'insulto gratuito, sul marchio d'infamia, sulla delegittimazione a priori e a pres

Matteo Salvini : "La nave Alex ha dimostrato che quelli non sono naufragi - ma viaggi organizzati" : "Il caso della nave Alex ha dimostrato l'efficacia del decreto Sicurezza bis. quelli non sono naufragi, ma viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. È traffico organizzato di esseri umani" ha riferito il Ministro durante il question time al Senato. L'imbarcazione della ong Medite

Matteo Salvini - minacce dall'ex terrorista rosso : "Una volta i proiettili li consegnavamo di persona" : Enrico Galmozzi, ex terrorista nonché fondatore dell'organizzazione armata di estrema sinistra denominata Prima Linea, minaccia Matteo Salvini su Facebook. "I proiettili in busta non mi fermeranno. Giù la testa co*****e. Non fare il cinema che ti va di c**o: una volta invece di spedirli li consegnav

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer

Sea Watch - Matteo Salvini denunciato da Leoluca Orlando : "La sua colpa con Carola" - è un accerchiamento : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha denunciato Matteo Salvini per il caso Sea Watch. Lo storico esponente del centrosinistra isolano, spiega il Giornale, ha presentato un esposto al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta indagando su Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigraz

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere - scrive Repubblica : La comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete querelerà il ministro dell’Interno Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere. Repubblica, che ha pubblicato alcuni stralci della querela, scrive che Rackete la presenterà alla Procura di Roma oggi pomeriggio o domani

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la querela contro Matteo Salvini : "Sequestrategli i social" - l'ultima vergogna : Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è stata spesso presa di mira dai tanti utenti social che si sono sbizzarriti con insulti gratuiti e volgari. Ma lei se la prende solo ed esclusivamente con Matteo Salvini. La comandante ha infatti, come preannunciato, depositato alla procura di Roma una qu

Ritrovata una busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : È stata intercettata ieri, 10 luglio, presso il centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino una busta anonima indirizzata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini contenente un proiettile: una vera e propria minaccia di morte al leader della Lega. Sono intervenuti in loco gli artificieri dell'Arma dei Carabinieri per ispezionarne il contenuto: si tratta di un proiettile calibro 22 avvolto accuratamente in della carta stagnola. ...

Busta con proiettile a Matteo Salvini - il ministro : “È l’odio della sinistra” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ricevuto una Busta contenente un proiettile calibro 22, e indirizzata al "ministro Duce". Il leader della Lega ha puntato il dito verso "le parole d'odio della sinistra che convincono certe menti malate", Poi continua: "Sicuramente non mi fanno paura. Anzi, mi danno ancora più forza e voglia di combattere criminali di ogni genere".

Giuseppe Conte si appiattisce su M5s ed Elisabetta Trenta : immigrazione e rimpatri - attacco a Matteo Salvini : Torna a schierarsi in modo netto col M5s, Giuseppe Conte, il premier grillino. Lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera dove, dopo le polemiche e i casi degli ultimi giorni, si parla di immigrazione. E il premier, rivolgendosi a Palazzo Chigi, avverte: "Nessuno può fare da solo". E ancora: "