Mark Ronson | il nuovo video con Camila Cabello

(Di venerdì 12 luglio 2019) «Proverò a passare una notte via con qualcun altro, ma nessuno ha una possibilità quando li paragono a te. È troppo tardi, lo so che non ti troverò mai più». Canta cosìnelper il suo ultimo singolo Find U Again, diretto da Bradley & Pablo e girato a Los Angeles e prodotto da. Ecco cosa accade nelgià hit dell’estate (su YouTube ha già raggiungo quasi 4mila visualizzazioni): in uno scenario da action movie i protagonisti si attivano per rintracciare la ricercata. Ilsi apre con una telefonata ricevuta da Il Duca in un motel in cui viene informata dove si trova la ragazza, al Club Heartbreak. Il nome una garanzia. Il primo ad arrivare sul posto èche, indossando un paio di occhiali da sole Marc Jacobs, modello 357 / S, neri con le astine gialle e logo ...

