Marica Pellegrinelli ha già un altro uomo?

(Di venerdì 12 luglio 2019) Katiuscia Oliva Sembra che nel cuore della bellissima modella, fresca di separazione dal marito Eros Ramazzotti, ci sia già posto per un nuovo amore, il ricco rampollo piemontese Charlye Vezza È stato Alberto Dandolo di Dagospia a lanciare la bomba e la notizia, ripresa in seguito dalle principali testate di gossip e non solo, che sta già facendo il giro del web:ha trovato di nuovo l’amore (forse). “Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovodi” – ha scritto Dandolo sul noto sito di pettegolezzi –. Per sviare, in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…“. L’autore di colpacci sui vip più temuto è talmente sicuro di quanto afferma che, in un post su Instagram, ha rincarato la dose aggiungendo: “Senza ...

