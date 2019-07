Maltempo | l’infernale grandinata di Pescara | un “bombardamento” di chicchi come palle da

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) La devastanteche pochi giorni fa ha colpitoè un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, idi grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandiarance oda baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance o quelleda baseball cadere con violenza inaudita dal cielo e rimbalzare pesantemente al suolo. Il tutto accompagnato da un vento potentissimo. A guardare le immagini del video, sembra di trovarsi nel bel mezzo delle pianure americane e non in una città italiana sulla costa adriatica. Un vero e proprio “bombardamento” scandito dal rumore assordante della grandine contro le superficie. Davvero spaventoso., ...