Maltempo | le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastantedi pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini tutti messi ko dal vento. I danni inferti dalin Emilia Romagna sono stati stimati in 2 milioni di euro e sono ben 2.200 gli alberi abbattuti dal vento furioso, tra cui 200 pini secolari. Questi sono gli effetti delma in questo articolo vedrete la causa in tutta la sua furia. Nelledel video in fondo, infatti, si vede ilarrivare sulla spiaggia di. In un attimo è tutto un turbinio di ...

infoitinterno : Maltempo, le incredibili immagini della disastrosa grandinata di Stroppiana: case distrutte, animali uccisi [FOTO] - Gina17886201 : RT @RosannaMarani: Maltempo, le incredibili immagini della disastrosa grandinata di Stroppiana: case distrutte, animali uccisi [FOTO] - Met… - guscabin : RT @RosannaMarani: Maltempo, le incredibili immagini della disastrosa grandinata di Stroppiana: case distrutte, animali uccisi [FOTO] - Met… -