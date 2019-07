Maltempo | la Protezione civile | Allerta arancione per Marche e Abruzzo

today

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Dipartimento dellaha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani sabato 13 luglio...

infoitinterno : Maltempo: allerta della Protezione Civile anche per il 10 luglio - montalcinonews : #Maltempo in vista. Condizioni del tempo in ulteriore peggioramento sulla #Toscana tra oggi e domani, la Sala opera… - meteonuvola2017 : New post in Meteonuvola News e Allerte: COMUNICATO STAMPA PROTEZIONE CIVILE Maltempo: piogge e temporali al Centro-… -