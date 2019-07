Malfitano | “L’obiettivo é lo scudetto | chi dice il contrario non vuole bene a questo

forzazzurri

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmoha parlato degli obiettivi stagionali del Napoli di Ancelotti : “Da quello che ho sentito da Ancelotti devo pensare che qualcosa si proverá a vincere. Non voglio parlare di Coppa Italia, l’obiettivo deve essere quello di rendere la vita difficile fino all’ultima giornata alla Juventus per il campionato ed andare avanti in Champions, eventualmente provarci seriamente per l’EL. Chi non parla dinonildi questa squadra. Il Napoli ha speso ingaggi milionari per l’allenatore più vincente al mondo e programma acquisti importanti non per la Coppa Italia. Con Manolas, James, Elmas e se arriva anche un centravanti allora a quel punto non si può non pensare che non si possa lottare per il titolo”. Leggi anche : Dal Brasile, il Napoli piomba su Everton! Via all’asta, il Grêmio ...

